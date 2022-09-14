Соответствующее видео было опубликовано на фейсбук-странице Командования Сил специальных операций ВС Украины.

Важно Украина освободила уже почти 6 тысяч квадратных километров своих территорий

Украинские защитники констатировали, что враг был очень напуган.

Изюмское направление, воины ССО Украины, захваченный блокпост, напуганные оккупанты. Двигаемся вперед, освобождаем Украинскую землю от хлама,

– говорится в сообщении.

Как бойцы ССО отбили у врага блокпост на Изюмском направлении: смотрите видео

Добавим, что решительное контрнаступление ВСУ в Харьковской области стало неожиданностью для оккупантов. Впечатляет, но они даже не пытались защищать Изюм, который является стратегически ценным. Десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады рассказали, что оккупанты бежали, как мыши.

В Сухопутных войсках ВСУ также рассказали, что оккупанты оставили немало техники. Часть повреждена, однако есть и вполне пригодная для использования. Вероятно, после ремонта и перекраски некоторая техника оккупантов будет помогать ВСУ освобождать Украину от захватчиков.

Впервые кремль признал поражение в Харьковской области, – ISW

Аналитики Института изучения войны заявили, что кремль впервые открыто признал поражение с начала полномасштабного вторжения в Украину. Теперь оккупанты активно обсуждают ее причины и всячески пытаются снять ответственность с владимира путина.

Кремлевские чиновники и пропагандисты активно обсуждают причины поражения россии в Харьковской области, а их риторика очень изменилась. Все эти активные обсуждения для того, чтобы "снять с путина ответственность за поражение" и переложить ее на "недостаточно информированных военных советников" из окружения диктатора.

Пропагандисты в своих "оценках" обвиняют военных, которые не увидели концентрации украинских войск и техники и пренебрегли предупреждениями о неминуемом контрнаступлении ВСУ в Харьковской области, о котором активно говорили в телеграм-каналах.

Кремль впервые открыто признал поражение: смотрите видео