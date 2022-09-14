Відповідне відео опублікували на фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Важливо Україна звільнила вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів своїх територій

Українські захисники констатували, що ворог був дуже переляканий.

Ізюмський напрямок, воїни ССО України, захоплений блокпост, перелякані окупанти. Рухаємося вперед, звільняємо Українську землю від непотребу,

– мовиться у повідомленні.

Як бійці ССО відбили у ворога блокпост на Ізюмському напрямку: дивіться відео

Додамо, що рішучий контрнаступ ЗСУ на Харківщині став несподіванкою для окупантів. Вражає, але вони навіть не намагалися захищати Ізюм, який є стратегічно цінним. Десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади розповіли, що окупанти тікали, як миші.

У Сухопутніх військах ЗСУ також розповіли, що окупанти залишили чимало техніки. Частина – пошкоджена, однак є й цілком придатна для використання. Ймовірно, після ремонту та перефарбування деяка техніка окупантів допомагатиме ЗСУ звільняти Україну від загарбників.

Вперше кремль визнав поразку на Харківщині, – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що кремль вперше відкрито визнав поразку з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тепер окупанти активно обговорюють її причини і всіляко намагаються зняти відповідальність з владіміра путіна.

Кремлівські чиновники та пропагандисти активно обговорюють причини поразки росії в Харківській області, а їхня риторика дуже змінилась. Усі ці активні обговорення для того, щоб "зняти з путіна відповідальність за поразку" і перекласти її на "недостатньо поінформованих військових радників" з оточення диктатора.

Пропагандисти у своїх "оцінках" звинувачують військових, які не побачили концентрації українських військ і техніки та знехтували попередженнями про неминучий контрнаступ ЗСУ у Харківській області, про яке активно говорили у телеграм-каналах.

Кремль вперше відкрито визнав поразку: дивіться відео