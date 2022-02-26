Бойцы Теробороны едва спасли российского оккупанта от украинского пенсионера

Российским оккупантам готовы давать отпор все украинцы. К примеру, бойцы Теробороны едва спасли россиянина от расправы украинского пенсионера.

Пенсионер схватил оккупанта и уже был готов его "разорвать". Однако воины ТРО пожалели россиянина.

Кстати Это тысячи тел, – Верещук просит Красный Крест помочь вывезти тела оккупантов в Россию

Рядом стояла обезвреженная техника захватчиков. В каком городе произошел случай – неизвестно.

Русская сволочь, сдавайтесь или бегите. Другого выхода у вас нет. Время идет на часы,

– отметили в ВСУ.

Смотрите видео, как пенсионер надавал тумаков оккупанту (Внимание! Присутствует нецензурная лексика):