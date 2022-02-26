Бойцы Теробороны едва спасли российского оккупанта от украинского пенсионера

26 февраля 2022 , 11:37
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Источник:

Сухопутные войска ВСУ

Российским оккупантам готовы давать отпор все украинцы. К примеру, бойцы Теробороны едва спасли россиянина от расправы украинского пенсионера.

Пенсионер схватил оккупанта и уже был готов его "разорвать". Однако воины ТРО пожалели россиянина.

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Рядом стояла обезвреженная техника захватчиков. В каком городе произошел случай – неизвестно.

Русская сволочь, сдавайтесь или бегите. Другого выхода у вас нет. Время идет на часы,
– отметили в ВСУ.

Смотрите видео, как пенсионер надавал тумаков оккупанту (Внимание! Присутствует нецензурная лексика):

Автор: Ольга Музика