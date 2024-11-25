Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 3 ОШБр. Стоит отметить, что село Копанки расположено в Боровской общине, его население составляло около 100 человек.

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3 ОШБр зачистила населенный пункт на Харьковщине

Военные Третьей штурмовой сообщили, что им удалось провести успешную операцию по зачистке поселка от вражеских сил. Также украинские бойцы взяли в плен оккупантов из 1-й танковой армии России.

Во время взятия враг крыл участок 152 калибром, но уже не по нашим бойцам, а чтобы ликвидировать своих,

– рассказали в 3 ОШБр.