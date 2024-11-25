Россия быстрыми темпами наступает на Востоке. Кроме того, захватчики отчаянно пытаются выбить украинские силы из Курской области. Глава Кремля приказал им это сделать до 20 января 2025 года. За минувшие сутки на фронте произошло 217 боевых столкновений, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Где продолжаются самые ожесточенные бои

На Харьковском направлении враг 6 раз штурмовал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Казачьей Лопани, Тихого и Волчанска.

Вражеский штурм возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосинового, Колесниковки и Вишневого.

Россияне атаковали возле Новоосиново: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомлинск, Колесниковка, Кругляковка, Сеньково и Лозовая.

Враг хотел сломать украинскую оборону возле Сенькова: смотрите на карте

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 4 раза в районах Часового Яра и Ступочек.

Противник не оставляет в покое Часов Яр: смотрите на карте

На Покровском направлении противник 46 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Григорьевки, Даченского, Пустынки и Чумацкого.

Российская атака возле Пустынки: смотрите на карте

На Торецком направлении агрессор совершил 9 попыток продвинуться вперед в районах Дилиевки, Торецка и Щербиновки, получил отпор.

Врагу дали по зубам в районе Дилиевки: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 67 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Сонцовки, Новодмитровки, Зари, Курахово, Дальнего, Романовки, Елизаветовки и Гановки.

Оккупанты пытаются прорваться вблизи Берестков: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 14 штурмов наших позиций в районах Трудового, Новоселки и Макаровки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

Враг штурмовал в районе Макаровки: смотрите на карте

На Приднепровском направлении 4 безрезультатные попытки вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций для захватчиков закончились ничем.

Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 37 авиаударов по российской территории, украинские защитники отбили 25 атак захватчиков.