Росія швидкими темпами наступає на Сході. Крім того, загарбники відчайдушно намагаються вибити українські сили з Курської області. Очільник Кремля наказав їм це зробити до 20 січня 2025 року. За минулу добу на фронті відбулося 217 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Де тривають найзапекліші бої

На Харківському напрямку ворог 6 разів штурмував позиції наших військ поблизу населених пунктів Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.

Ворожий штурм біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.

Росіяни атакували біля Новоосинового: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомлинськ, Колісниківка, Кругляківка, Сенькове та Лозова.

Ворог хотів зламати українську оборону біля Сенькова: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти атакували 4 рази у районах Часового Яру та Ступочок.

Противник не залишає у спокої Часів Яр: дивіться на карті

На Покровському напрямку противник 46 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки та Чумацького.

Російська атака біля Пустинки: дивіться на карті

На Торецькому напрямку агресор здійснив 9 спроб просунутись вперед в районах Диліївки, Торецька та Щербинівки, отримав відсіч.

Ворогові дали по зубах у районі Диліївки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 67 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Сонцівки, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Романівки, Єлизаветівки та Ганівки.

Окупанти намагаються прорватися поблизу Берестків: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 14 штурмів наших позицій в районах Трудового, Новосілки та Макарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

Ворог штурмував у районі Макарівки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку 4 безрезультатні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій для загарбників закінчилися нічим.

Триває операція в Курській області. За минулу добу російські літаки завдали 37 авіаударів по російській території, українські захисники відбили 25 атак загарбників.