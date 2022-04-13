Маленький город большого добра

Небольшой Острог в Ровненской области, где проживает меньше людей, чем в одном районе Киева или Львова, стал мощным волонтерским центром. А также домом для украинцев, которым пришлось спасаться от войны.

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Центр совместных действий запускает спрецпроект "Один одному", чтобы рассказать, как в украинских общинах приближают победу. Первый выпуск одноименного подкаста, где рассказываем об Остроге, можно послушать здесь.

Кроме того, мы подготовили текстовый репортаж о том, как острожане вносят свой вклад в победу. Из соображений безопасности текст не содержит конкретных адресов и описаний локаций.

Убежище для новых жителей

Каждый житель города расскажет вам, что в последние недели в Остроге появилось немало новых лиц. Они исследуют улицы, спрашивают, где можно купить тапочки и полотенце, иногда немного неуверенно переходят на украинский.

Среди них – Вера, которая приехала сюда из Киева со своей семьей: мужем, мамой и собачкой. Женщина не хотела покидать дом, однако после недели в подвале изменила свое мнение: понимала, что в таких условиях не может нормально работать. Так семья оказалась сначала в селе на Закарпатье, но впоследствии переехала в Острог по приглашению друзей.

В 2014 году Вера помогала переселенцам с Донбасса: бесплатно предоставила им свою квартиру, пока они не адаптировались в Киеве. А сегодня ее друзья тоже нашли жилье для нее.

Люди все объединились, и это видно даже после того, как нас встречают. Я вижу, сколько людей вкладывают души и силы. Сколько у людей веры в победу. Меня это вдохновляет. Я вижу, как люди приносят какую-то воду, какое-то яблочко: кто что может. Такую нацию не одолеть,

– делится женщина.

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Сотрудничество разных сообществ для эффективности

Чтобы искатели убежища чувствовали себя на новом месте комфортно, в общине объединились разные сообщества. Учебные заведения приютили людей, столовая Острожской академии вызвалась бесплатно их кормить, жители общины принесли продукты питания и вещи, а волонтеры их всех скоординировали.

Местная власть тоже активно вовлечена в эти процессы. Заместитель мэра Александр Харчук рассказывает, что местное самоуправление ищет, как помочь внутренне перемещенным лицам найти работу. По его словам, их уже готовы трудоустраивать в коммунальных заведениях, а также ведутся переговоры с локальным бизнесом.

Мы анализируем, какой у зарегистрированных (в Управлении соцзащиты – 24 канал) людей квалификационный уровень, образование, документы. Это сейчас проблема, потому что документы, в частности трудовые книжки, сложно найти. Понятно, что из-за этого возникают определенные сложности с трудоустройством. Я надеюсь, что это в ближайшее время урегулируется на государственном уровне, упростив нам работу,

– отмечает чиновник.

Например, прибывшая из Киева врач Ирина пока не смогла устроиться на работу, хотя в первый же день после приезда обратилась в местную больницу. Однако при переезде она не взяла с собой подлинники документов.

"То есть в больнице услышали, что я – офтальмолог, и даже обрадовались, что есть возможность взять на работу специалиста. Но когда начали смотреть, что у меня с документами, оказались сложности. Возможно, нужно устройство на официальном уровне, чтобы была ответственность за качество услуг. Потому что даже при проведении профосмотров, например, когда вызывают в армию, врач выдает серьезный документ", – отмечает врач.

В то же время Александр Харчук рассказывает, что несколько человек уже в процессе трудоустройства.

Волонтерское движение, которое родилось в комнате общежития

Во второй день полномасштабной войны острожская молодежь создала волонтерский штаб. Один из волонтеров Михаил рассказывает, что такая идея родилась в комнате общежития: члены будущего штаба почувствовали необходимость объединиться, чтобы в сложной ситуации делать что-нибудь полезное.

Они скоординировались с Украинской волонтерской службой и создали телеграм-чат. Местное самоуправление предоставило помещение, и волонтеры начали собирать помощь: сначала – от жителей общины, а затем команда выстроила более четкие процессы и начала заниматься логистикой гуманитарной помощи.

"Мы все в первые дни были всеми. Роли в команде постоянно менялись. Осознание, что мы – логисты, пришло на день седьмой – восьмой, когда мы уже грузили машину на Покровск. Мы организовываем полный логистический цикл: нужно найти водителя, загрузить помощь, проследить, чтобы оно все доехало, и дать людям отчет, чтобы они порадовались", – объясняет Михаил.

В настоящее время штаб имеет четыре отдела: склад, где сортируют полученную помощь, административный отдел, коммуникационный отдел, который ведет соцсети и сотрудничает с местными СМИ, отдел логистики, который организует все логистические процессы.

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Базу водителей создали в первые дни существования штаба: люди просто приходили к волонтерам и предлагали свою помощь. Тогда штаб еще не собирался заниматься логистикой, однако контакты записывали. Теперь эти водители возят лекарства, вещи и продукты в горячие точки, а оттуда эвакуируют людей в более безопасные регионы.

"У нас нет цели забрать большую часть этого "волонтерского рынка". Между тем у нас была цель найти несколько точек, в которые мы будем постоянно направлять помощь, а оттуда будем забирать людей. И сейчас эта схема работает", – делится Михаил.

Волонтеры уже направили помощь в Киев, Ирпень, Бучу, Гостомель, Покровск, Харьков, Николаев, Мариуполь, Нежин. Также они думают, как отчасти переориентировать свою работу, чтобы больше работать с людьми в Остроге и поддерживать их.

С началом полномасштабной войны России против Украины Острог стал мощным волонтерским центром / Фото Марии Очеретяной

Педагоги волонтерят на своем фронте

Еще один волонтерский центр в начале марта был организован в Острожской академии. Его работу координирует Ольга Балацкая: она делает так, чтобы работники, студенты, выпускники и партнеры университета работали слаженно.

Ольга рассказала, как волонтеры работают над тем, чтобы помочь академическому сообществу. Прежде всего, для мобилизованных работников, студентов и выпускников вуза закупили необходимые вещи: берцы, термобелье, фонарики, спальники, карематы, павербанки. Денежные средства на это выделили в профсоюзном комитете и из благотворительных фондов Острожской академии. Впоследствии присоединились партнеры университета, в том числе из Польши.

Также Волонтерский центр закупил лекарства, среди них – такие, которые в Украине приобрести очень сложно или невозможно. Часть медикаментов была передана больницам в Остроге и Ровно, а остальные – городскому волонтерскому штабу, который уже передал эту помощь военным и в горячие точки.

"Мы понимаем, что не можем так глобально, масштабно охватить волонтерскую деятельность, и мы на это и не претендуем. На то есть волонтерские штабы, волонтерские хабы. А мы сосредотачиваем свою работу локально, точечно и конкретно", – объясняет координатор.

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Амуниция вместо платьев и костюмов

Локальный бизнес тоже приобщился к волонтерскому движению. Например, портниха Настя до вторжения шила платья и костюмы, но с первых дней полномасштабной войны начала с небольшой командой создавать военную амуницию. Ее к этому побуждали личные причины: ее мужа мобилизовали, а амуницию для него найти не удавалось.

Сначала мастера работали на технике швейного училища, но впоследствии поняли, что этих мощностей недостаточно. Настя с друзьями "вывернули карманы" и докупили еще две более современных машинки.

Женщины работают на волонтерской основе и шьют амуницию по себестоимости. Иногда шить приходится до поздней ночи, однако отказываться от этого дела Настя не собирается:

Пока будет война, мы привычные заказы, по крайней мере я, не собираемся брать, и не хочу, душа к этому не лежит. Я не могу взять это. Мне не разрешает мое сердце, мой разум. Когда ты знаешь, что нам сейчас нужно это, нашим ребятам сейчас нужно это, то платье переходит на какой-нибудь далекий план, даже не на второй.

Вместе к победе

Это одна из тысяч историй о том, как жители общины объединились, чтобы помогать стране и друг другу эффективно. В желании быть полезными на своем фронте люди организовали множество волонтерских инициатив: от выпечки хлеба и изготовления энергетических батончиков до пошива военной амуниции и поиска и доставки редких лекарств. Это происходит в каждой общине страны.

Поэтому сейчас найти место, где каждый из нас может быть полезным или создать его – особенно легко. Самое главное – делать это вместе, чтобы быть максимально эффективными. Это еще один фронт, который приближает нас к победе.

Если ваша община так же организована и готова поделиться своей историей в этой войне, напишите нам в фейсбуке, и мы расскажем о вас всей стране. Пускай эти истории вдохновляют ваших соседей найти нишу помощи сегодня, а завтра станут частью новейшей истории нашего государства.

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