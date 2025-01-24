"Я восхищаюсь этими ребятами": как бойцам Воздушных сил удалось взять в плен 11 оккупантов

Офицер "Мажор" рассказал, как в начале полномасштабного вторжения бойцы Воздушных сил в составе сухопутных войск взяли в плен 11 оккупантов. Над этим работали всего четверо украинских защитников.

Произошло это на въезде в Харьков в микрорайоне Салтовка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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На позиции было всего четверо украинских бойцов

Тогда перед украинской армией стояла задача не дать россиянам зайти в город и завладеть им.

"В то время также мы взаимодействовали с различными с сухопутными и добровольческими подразделениями. Это были подразделения "Азова", "Правый сектор", в то время еще 92 бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко", – вспомнил офицер Воздушных сил.

Накануне выполнения поставленной задачи было зафиксировано выдвижение российских штурмовых групп в районе обороны этого украинского батальона. По россиянам начали носить огневое поражение с помощью минометов, пулеметов, гранатометов.

Однако, одной из групп российских штурмовиков удалось подойти к украинским позициям. Их обнаружили примерно в 5 метрах – на передовой позиции, где оставалось четверо украинских бойцов.

Они сумели начать вести бой самостоятельно.

У нас стал вопрос – давать команду им на отход или продолжить вести бой, потому что мы понимали количество противника имеет количественное преимущество... Командир принял решение держать оборону,

– говорит "Мажор".

В плен попали 11 оккупантов, одного вагнеровца ликвидировали

После этого по россиянам полетело еще больше украинских боеприпасов. От этого оккупанты запаниковали и спрятались в доме поблизости.

Украинские бойцы нанесли по нему удар, что вызвало еще большую панику среди российских штурмовиков.

"Противник впал в панику и начал хаотично выбегать. Оглянувшись по территории, они увидели единственное такое убежище – подвал. Соответственно, когда они забежали в подвал, я дал команду подразделению, который держал оборону, выйти на рубежи, занять оборону так, чтобы вход и выход из подвала контролировался", – рассказывает офицер ПС.

Украинские бойцы удачно отработали из стрелкового оружия и выполнили все команды, рискуя жизнью.

После этого один из украинских бойцов бросил гранату внутрь, в результате чего погиб командир российской группы – вагнеровец.

Остальных россиян по одному вызвали из подвала и обыскивали. Всего тогда удалось взять в плен 11 человек.

Это огромный героизм, потому что, понимая, что вас четверо, а противника 12 человек ... Я восхищаюсь этими ребятами. Это – герои, особенно, учитывая, что они из Воздушных сил. Это не пехотинцы, это не штурмовики, которые там учились, работали и воевали,

– отмечает "Мажор".

Как бойцы ПС на Харьковщине взяли 11 оккупантов: смотрите видео