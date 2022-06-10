Бойцы ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику

Одним из действенных методов является ликвидация техники вместе с ее содержимым. Речь идет об личном составе русской армии.

Главное Россияне не имеют успеха в Северодонецке, наступление возле Воздвиженки: основное за 107 день войны

Так, противотанкисты десантно-штурмовых войск также уничтожают бронетехнику противника.

Например, 10 июня воины противотанкового подразделения 90-го отдельного аэромобильного батальона имени Героя Украины Ивана Зубкова 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ уничтожили две боевые единицы российской бронетанковой техники вместе с ее экипажем.



Украинские противотанкисты продолжают уничтожать российскую технику / Фото из фейсбука командования ДШВ ВСУ

Как артиллеристы уничтожили вражеский "Град" в 18 километрах

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада относится к тем украинским защитникам, которые своими действиями приближают нашу победу. В частности, недавно их бригада уничтожила российскую систему "Град" на расстоянии 18 километров .

Уезжая на позицию, перед ними была одна цель. Впрочем, в ходе операции им поменяли цель из-за вражеских обстрелов, поэтому они моментально переориентировали пушку и выпустили по россиянам 5 снарядов. В результате так называемой перестрелки – российская РСЗО, стоявшая на расстоянии 18 километров, уничтожена.

Потери врага по состоянию на 10 июня

Украинские защитники и защитницы каждый день только и делают, что приближают нашу победу. Они делают это и ликвидируя кафиров и их технику в частности. Так, только за минувшие сутки наши отважные воины уничтожили 200 оккупантов, а на войне против Украины погибли уже 31 900 российских военных. Кроме того, вражеская армия потеряла огромное количество техники:

танков – 1409 единиц,

боевых бронированных машин – 3450 единиц,

артиллерийских систем – 712 единиц,

РСЗО – 222 единицы,

средств ПВО – 97 единиц,

самолетов – 212 единиц,

вертолетов – 178 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 единицы,

крылатых ракет – 125 единиц,

кораблей /катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2438 единиц,

специальной техники – 54 единицы.

По данным Генерального штаба ВСУ, наибольшие потери враги понесли на Харьковском и Бахмутском направлениях фронта.

При этом в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются на разных направлениях, оценить ситуацию потерь врага точно невозможно.

К теме – ВСУ показали, что ждет техники оккупантов после встречи с ними: смотрите видео