Бійці ЗСУ продовжують знищувати ворожу техніку

Одним із дієвих методів є ліквідація техніки разом з її вмістом. Мовиться про особовий склад російської армії.

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Так, протитанкісти десантно-штурмових військ також знищують бронетехніку противника.

Наприклад, 10 червня воїни протитанкового підрозділу 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України Івана Зубкова 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищили дві бойові одиниці російської бронетанкової техніки разом з її екіпажем.



Українські протитанкісти продовжують знищувати російську техніку / Фото з фейсбуку командування ДШВ ЗСУ

Як артилеристи знищили ворожий "Град" за 18 кілометрів

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада відноситься до тих українських захисників, які своїми діями наближають нашу перемоги. Зокрема, нещодавно їхня бригада знищила російську систему "Град" на відстані 18 кілометрів.

Виїжджаючи на позицію, перед ними була одна ціль. Втім, в ході операції їм поміняли ціль через ворожі обстріли, тому вони моментально переорієнтували гармату й випустили по росіянах 5 снарядів. У результаті так званої перестрілки – російська РСЗВ, яка стояла на відстані 18 кілометрів, знищена.

Втрати ворога станом на 10 червня

Українські захисники та захисниці щодня тільки й роблять, що наближають нашу перемогу. Вони роблять це і ліквідовуючи окупантів та їхню техніку зокрема. Так, лише за минулу добу наші відважні воїни знищили 200 окупантів, а загалом на війні проти України загинули вже 31 900 російських військових. Крім того, ворожа армія втратила величезну кількість техніки:

танків – 1409 одиниць,

бойових броньованих машин – 3450 одиниць,

артилерійських систем – 712 одиниць,

РСЗВ – 222 одиниці,

засобів ППО – 97 одиниць,

літаків – 212 одиниць,

гелікоптерів – 178 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 одиниці,

крилатих ракет – 125 одиниць,

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 одиниць,

спеціальної техніки – 54 одиниці.

За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільших втрат вороги зазнали на на Харківському та Бахмутському напрямках фронту.

При цьому у Генштабі підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають на різних напрямках, оцінити ситуацію втрат ворога точно – неможливо.

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