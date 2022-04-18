Бойцы ВСУ вернули 10-летней девочке отобранный оккупантами телефон: удивительная история

Российские захватчики воровали все, что только могли. Не стал исключением смартфон 10-летней Иванки, который у нее отобрали на блокпосту оккупанты.

Гаджет у девочки отобрали российские военные, которые пришли оккупировать ее родной город на Сумщине. К счастью, девочка жива и здорова. Более того, наши бойцы смартфон Иванке уже вернули.

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Пленный оккупант лгал, что украденный телефон его

Так, в плен к разведывательному подразделению 93-й бригады "Холодный Яр" попал оккупант. Механик-водитель из Кантемировской дивизии имел при себе красный смартфон и павербенко со стразами. Нашим бойцам он сначала говорил, что гаджеты принадлежат ему. Более того, телефоном он уже активно пользовался, так как вставил туда SIM-карту российского оператора и звонил в Россию.

Но почистить историю вызовов оккупанту в голову не пришло. Так, в гаджете были и украинские номера. В частности, контакты "папочка" и "мамочка". Поэтому наши военные сразу же позвонили по этим номерам. В ходе разговора удалось выяснить, что гаджет не захватчика, а 10-летней Иванки.

15 марта мы выехали всей семьей по эвакуационному коридору из Тростянца, на то время оккупированного. Стояли в колонне, на своей машине "шестерочке". Были испуганы, потому что за городом шли бои,

– рассказала Елена, мать Иванки.

И пока семья стояла в эвакуационной колонне, к их автомобилю подошли российские военные. Они требовали отдать все телефоны. Женщина ответила оккупантам, что гаджеты разряжены. Сама семья перед выездом удалила с телефонов все мессенджеры, чтобы враг не получил какую-либо информацию.

Говорит, что примерно три дня спустя раздался звонок на ее номер. Ее переспросили, была ли она "мамочкой", на что женщина дала утвердительный ответ. Так, Дмитрий из 93-й бригады рассказал об украденном гаджете, обнаруженном у пленного оккупанта.

Женщина добавляет, что была очень взволнована. Сначала она подумала, что это какая-то шутка такая. Сама же Иванка очень тосковала по отобранному гаджету. Но теперь она может радоваться своему телефону, так как бойцы отправили его девочке по почте.

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