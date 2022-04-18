Гаджет у дівчинки відібрали російські військові, які прийшли окупувати її рідне місто на Сумщині. На щастя, дівчинка жива і здорова. Ба більше, наші бійці смартфон Іванці вже повернули.

Читайте також Хлопчик Макар з Маріуполя "подякував" росіянам, що розгромили його рідний дім: щемливе відео

Полонений окупант брехав, що вкрадений телефон його

Так, у полон до розвідувального підрозділу 93-ї бригади "Холодний Яр" потрапив окупант. Механік-водій із Кантемирівської дивізії мав при собі червоний смартфон і павербенк зі стразами. Нашим бійцям він спочатку казав, що гаджети належать йому. Ба більше, телефоном він уже активно користувався, адже вставив туди SIM-карту російського оператора та телефонував до Росії.

Але не спало на думку почистити історію викликів окупантові. Так, у гаджеті були й українські номери. Зокрема контакти "татусь" і "мамуля". Тож наші військові відразу ж зателефонували за цими номерами. Під час розмови вдалося з'ясувати, що гаджет не загарбника, а 10-річної Іванки.

15 березня ми виїхали усією родиною евакуаційним коридором з Тростянця, на той час, окупованого. Стояли у колоні, на своїй машині "шістірочці". Були перелякані, бо за місто йшли бої,

– розповіла Олена, мати Іванки.

І поки сім'я стояла в евакуаційній колоні, до їхнього автомобіля підійшли російські військові. Вони вимагали віддати геть усі телефони. Жінка відповіла окупантам, що гаджети розряджені. Сама ж родина перед виїздом видалила з телефонів усі месенджери, щоб ворог не отримав будь-яку інформацію.

Каже вона, що приблизно через три дні пролунав дзвінок на її номер. Її перепитали, чи вона – "мамочка", на що жінка дала ствердну відповідь. Так, Дмитро з 93-ї бригади розповів про поцуплений гаджет, виявлений у полоненого окупанта.

Жінка додає, що була надзвичайно схвильована. Спочатку вона подумала, що це якийсь жарт такий. Сама ж Іванка дуже сумувала через відібраний гаджет. Але тепер вона може тішитися своїм телефоном, адже його бійці відправили дівчинці поштою.

Варте уваги – Маленька дочка захисниці Маріуполя просить порятунку: дивіться відео