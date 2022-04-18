У щемливому зверненні до "спасітєлєй" хлопчик "подякував" за те, що вони зробили з його оселею.

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Записував відео під звуки вистрілів

Я – Макар. Мені сьогодні 7 років. А це (роззирається він довкола – 24 канал) – мій дім. Дякую "спасітєлям" з Росії, що зробили ось таке. Те, що ви зараз бачите,

– сказав він.

Записати відео вдалося лише з п'ятого дубля. А все тому, що за вікнами – тим, що від них залишилося – постійно лунали вистріли.

"Мій Макар – справжній маленький герой і великий патріот!", – написала його мама Ірина під дописом.

Дивіться мужнє звернення 7-річного Макара з Маріуполя:

На щастя, Макар і його мама змогли вибратися з Маріуполя. Вони тепер у безпечному місці, хоч свій 7-й день народження хлопчик вимушений був зустріти у бомбосховищі.

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