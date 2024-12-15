Рассказывал о "радикалах" и памятниках: нардеп Бойко попал в скандал с пророссийским видео

Нардеп и глава "Платформы за жизнь и мир" Юрий Бойко записал в тиктоке видео, в котором жаловался на "радикалов, которые переименовывают города" и "запрет говорить на родном языке". На его заявление уже отреагировал ряд деятелей.

Бойко указали на то, что сейчас главным врагом украинского народа являются россияне – и что эти тезисы совпадают с нарративами, которые те хотят посеять среди наших граждан. Что известно о скандале с участием нардепа, передает 24 Канал.

Что Юрий Бойко указал в своем видео

Свое провокационное видео Юрий Бойко начал с упоминания о том, как в Америке начали сносить памятники открывателю континента Христофору Колумбу, отметив, что "наши радикалы взяли тот же курс".

Начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается,

– жаловался Бойко.

Завершил нардеп видео словами о том, что их "больше людей поддерживает тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей".

Как отреагировали на пост Бойко в Украине

В ответ на такие заявления глава Офиса президента Андрей Ермак заметил, что некоторые политики забывают, что именно защита Украины и победа над Россией является ключевой целью – а не распространение российских нарративов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко указал, что ему в 2024 году странно слышали подобные тезисы, в частности о насилии над людьми, без упоминания России. Он напомнил, что его осуществляют именно россияне – они уничтожают целые города.

И было бы очень полезно, если бы народный депутат (если конечно он работает в интересах Украины), публично об этом постоянно напоминал. Впрочем, видим несколько иное. И это откровенно, мягко говоря, возмущает,

– пишет Коваленко.

Украинский активист и волонтер Сергей Стерненко написал, что такие истории, как с Юрием Бойко деморализуют общество.

"Ничто так не подрывает страну изнутри во время войны, как откровенный агент врага, что смеется тебе в лицо", – указал Стерненко.

Он отметил, что проблема больше самого Бойко, потому что в Украине действует большая дезинформационная сеть, которая включает пропагандистов Медведчука и других пророссийских деятелей, которые работают синхронно. Стерненко отметил, что если не искоренить эту российскую сеть – она разрушит нас изнутри.