"Радикалы", запрет языка и памятники: Стефанчук ответил на бред нардепа Бойко

Народный депутат и глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко записал видео, в котором жаловался на "радикалов, которые переименовывают города". Руслан Стефанчук напомнил тому, кто на самом деле ответственен за насилие в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост председателя Верховной Рады в фейсбук.

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Реакция Стефанчука на заявление Бойко

Руслан Стефанчук заметил, что нельзя говорить о запрете ходить в церковь, не вспоминая об уничтоженных россиянами более 500 храмов разных конфессий.

Нельзя говорить о надругательстве над памятниками, не вспоминая простреленную российскими мародерами голову памятника Шевченко в Бородянке,

– говорит глава парламента.

В конце Стефанчук отметил, что нельзя говорить о любом насилии над людьми, не упоминая Путина. Ведь он единственный, кто виноват в этом.

Заметим, Юрий Бойков в своем видео утверждал, что "радикалы начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить". Он заявил, что сейчас это "насилие" продолжается.

Завершил нардеп видео словами о том, что их "больше людей поддерживает тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей".