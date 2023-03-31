Какую угрозу несет бойкот украинцев в спорте, и почему России он только на руку

Последние рекомендации МОК – это большое поражение для украинского спорта, и в первую очередь – для Министерства молодежи и спорта и Национального Олимпийского комитета Украины. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Единичный бойкот – не действует

Все время полномасштабного вторжения офицеры вооруженных сил России оказывают очень большое влияние на решения МОК. Речь идет о полковнике Станиславе Позднякове, участвующем в различных саммитах МОК (которые принимают к сведению при принятии решений, в то время как НОК Украины эти саммиты не посещает). Также о комиссиях МОК, где есть представители России, против которых введены персональные санкции в Украине.

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К сожалению, публичных требований от спортивного руководства (Министерство молодежи и спорта и НОК) убрать российский официальных лиц с должностей в МОК я не видел.

На мой взгляд, сейчас очень плохое время для того, чтобы делать акцент на бойкоте. Решение о допущении или недопущении российских и белорусских спортсменов лежит на международных федерациях. Поэтому сейчас нужно очень активно работать с представителями этих международных организаций.

Заявление Немчинова в эфире телемарафона стало неприятной неожиданностью. Представитель нашей Всеукраинской федерации бобслея и скелетона Михаил Гераскевич, присутствовавший вчера (30 марта – 24 Канал) на встрече национальных федераций с господином Гутцайтом (на самом деле не знаю, кто именно организовывал встречу, возможно, состоялась коллаборация НОК и министерства, ведь они не могут поделить руководителя), подобной информации не получил.

Бойкот действенен, если сформирована большая и мощная коалиция. Я свою позицию не меняю. До сих пор считаю одиночный бойкот одной только Украины неправильным решением. Первый вопрос, который я себе задаю: "А какова конечная цель, и к чему это решение приведет?".

Возможности для российских спортсменов

Вижу, что те виды спорта, которые бойкотируют, очень скоро прекращают развитие и приходят в упадок, а дальше мы теряем полностью этот спорт. В то же время, российские спортсмены в этих видах спорта будут участвовать в соревнованиях и продвигать свои российские нарративы. Более того, они будут без лишнего (для них) давления налаживать отношения на спортивных площадках и в спортивных сообществах.

К сожалению, Украина упустит эту возможность.

Протесты на соревнованиях, общение с прессой на площадках и создание различных проблем для распространения российской пропаганды считаю более действенным шагом.

Хотя, отмечаю еще раз, озвученное Немчиновым заявление перечеркивает часть уже проделанной нашей (спортсменов и других борющихся за отстранение) работы и мешает дальнейшей. Я призываю не акцентировать сейчас на бойкоте, а сосредоточиться на работе с международными федерациями и конструктивном подходе к работе.