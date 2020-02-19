Боевики на Донбассе определили, как пополнять свои ряды, – разведка

Российские оккупационные силы на Донбассе решили формировать резерв. Пророссийские боевики испытывают проблемы с комплектацией личного состава.

На Донбассе боевики планируют привлекать так называемые "Казацкие формирования" с территории Российской Федерации. Об этом сообщает главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Так, благодаря привлечению российских "казаков" боевики планируют решать возникшие проблемы с обеспечением укомплектованности личного состава.

За их счет планируется формирование мобилизационного резерва группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях,

– сообщили в ГУР.

Важно! В разведке также сообщают, что Россия втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины. К 2022-2023 годам войска РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации.

Боевики снова ативизировались – 18 февраля оккупационные войска атаковали подразделения ВСУ возле Золотого. Бой длился более 5 часов – с 5 утра до 10:30. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года.

Оккупанты пытались прорваться через линию соприкосновения. Потери с украинской стороны: 1 погибший военный и 4 раненых. Потери со стороны оккупантов: 4 погибших, 6 раненых.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала