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      Боевики на Донбассе определили, как пополнять свои ряды, – разведка

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      На Донбассе боевики планируют привлекать "казаков" из России, – ГУР / Getty Images

      Российские оккупационные силы на Донбассе решили формировать резерв. Пророссийские боевики испытывают проблемы с комплектацией личного состава.

      На Донбассе боевики планируют привлекать так называемые "Казацкие формирования" с территории Российской Федерации. Об этом сообщает главное управление разведки Министерства обороны Украины.

      Знайте больше: Почему российские боевики пошли в наступление – версии военного эксперта

      Так, благодаря привлечению российских "казаков" боевики планируют решать возникшие проблемы с обеспечением укомплектованности личного состава.

      За их счет планируется формирование мобилизационного резерва группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях,
      – сообщили в ГУР.

      Важно! В разведке также сообщают, что Россия втрое увеличила свой военный потенциал у границ Украины. К 2022-2023 годам войска РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации.

      Боевики снова ативизировались – 18 февраля оккупационные войска атаковали подразделения ВСУ возле Золотого. Бой длился более 5 часов – с 5 утра до 10:30. Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года.

      Оккупанты пытались прорваться через линию соприкосновения. Потери с украинской стороны: 1 погибший военный и 4 раненых. Потери со стороны оккупантов: 4 погибших, 6 раненых.

      Карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Пророссийские боевики Міністерство оборони України Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
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