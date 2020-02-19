Бойовики на Донбасі вигадали, як поповнювати свої лави, – розвідка

Російські окупаційні сили на Донбасі вирішили формувати резерв. Проросійські бойовики відчувають проблеми з комплектацією особового складу.

На Донбасі бойовики планують залучати так звані "Козацькі формування" з території Російської Федерації. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Знайте більше: Чому російські бойовики пішли у наступ – версії військового експерта

Так, що завдяки залученню російських "козаків" бойовики планують розв'язувати виниклі проблеми із забезпеченням укомплектованості особового складу.

За їхній рахунок планується формування мобілізаційного резерву угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях,

– повідомили в ГУР.

Важливо! У розвідці також повідомляють, що Росія втричі збільшила свій військовий потенціал біля кордонів України. До 2022 – 2023 років війська РФ будуть здатні проводити повноцінні стратегічні наступальні дії проти України без проведення мобілізації.

Бойовики знову ативізувалися – 18 лютого окупаційні війська атакували підрозділи ЗСУ біля Золотого. Бій тривав понад 5 годин – з 5 ранку до 10:30. Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року.



Окупанти намагалися прорватися через лінію зіткнення. Втрати з українського боку: 1 загиблий військовий та 4 поранених. Втрати з боку окупантів: 4 загиблих, 6 поранених.



Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу