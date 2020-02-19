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      Бойовики на Донбасі вигадали, як поповнювати свої лави, – розвідка

      - Читать новость на русском
      На Донбасі бойовики планують залучати "козаків" з Росії, – ГУР / Getty Images

      Російські окупаційні сили на Донбасі вирішили формувати резерв. Проросійські бойовики відчувають проблеми з комплектацією особового складу.

      На Донбасі бойовики планують залучати так звані "Козацькі формування" з території Російської Федерації. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України.

      Знайте більше: Чому російські бойовики пішли у наступ – версії військового експерта

      Так, що завдяки залученню російських "козаків" бойовики планують розв'язувати виниклі проблеми із забезпеченням укомплектованості особового складу.

      За їхній рахунок планується формування мобілізаційного резерву угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях,
      – повідомили в ГУР.

      Важливо! У розвідці також повідомляють, що Росія втричі збільшила свій військовий потенціал біля кордонів України. До 2022 – 2023 років війська РФ будуть здатні проводити повноцінні стратегічні наступальні дії проти України без проведення мобілізації.

      Бойовики знову ативізувалися – 18 лютого окупаційні війська атакували підрозділи ЗСУ біля Золотого. Бій тривав понад 5 годин – з 5 ранку до 10:30. Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року.

      Окупанти намагалися прорватися через лінію зіткнення.       Втрати з українського боку: 1 загиблий військовий та 4 поранених. Втрати з боку окупантів: 4 загиблих, 6 поранених.

      Карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Бої під Золотим, російські ватажки бойовиків і Крим: головне з виступу України в ООН
      сьогодні
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Проросійські бойовики Міністерство оборони України Війна на Донбасі
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