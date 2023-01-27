Два решающих фактора в бою за Угледар

В Угледаре никогда не было просто, как и на любом другом участке на линии столкновения. В контексте описания нынешней ситуации следует упомянуть то, о чем многие забыли, а потому разводят в сети массовую панику, когда следует сохранять хладнокровие.

Россияне "дважды" захватывали село под Угледаром

В начале ноября 2022 года россияне, собрав более-менее укомплектованные 5 батальонных тактических групп, выдвинулись на штурм Угледара, который они поспешили назвать каким-то "эпическим сражением".

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Но эпическая битва для подразделений 40-й бригады, 155-й бригады тихоокеанского флота, боевиков группировки "Каскад" и прочей шелупени ограничилась селом Павловка.

Отправив в мясорубку едва собранные 5 БТГр и срезав их боеспособность вдвое и даже больше, оккупанты смогли выйти на окраины Павловки. При этом 11 ноября, а затем 20 ноября они громко объявили о том, что село полностью под их контролем. Дважды. Но там, где дважды, там и трижды?

И вот, со 2 на 3 декабря артиллерия оккупантов начала обстреливать Павловку. Странно, зачем обстреливать село, которое находится под твоим контролем? Причем дважды.

Это был небольшой экскурс в недалекое прошлое, чтобы понять, что сейчас происходит под Угледаром.

Почему Угледар так нужен врагу

Российским войскам понадобилось почти 2 месяца, чтобы восстановить потери подразделений все тех же 40-й бригады, 155-й бригады, "Каскада" и прочей шелупени. Так что они снова бросили эти свежие силы на Угледар, который им критически нужен для реализации материально-технического обеспечения с востока на юг.

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Вот только на этот раз оккупанты пытаются обходить еще и с западного направления, и в целом они отличаются от предыдущих. Согласно нормативам, штатная комплектация подразделений техникой отсутствует. Но есть артиллерия.

Похоже, 40-я и 155-я используются командованием оккупантов в формате "чмони". Поэтому именно так они и постараются захватить Угледар.

Город врагу не по зубам

В этом контексте решающим фактором может стать: во-первых, наличие у оккупантов достаточного БК к артиллерии для поддержки штурмовых действий.

Но тут возникает вопрос – смогли ли они с достаточно близким плечом подвоза накопить этот БК и обеспечить процесс его длительного и своевременного, а также пропорционального подвоза? С учетом общей ситуации у оккупантов с артиллерией и боекомплектом есть сомнения.

Во-вторых, наличие достаточного количества артиллерии и БК у ВСУ. Поскольку в Угледаре этот фактор решает не просто многое, а – все. Особенно с учетом многих возвышенностей и того обстоятельства, что они находятся под контролем именно украинской артиллерии.

Будет непросто, но Угледар снова "перемелет" морячков. Верьте в ВСУ!