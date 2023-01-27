Чехи поражают мощной поддержкой

Меня поражает, как чехи поддержали эту идею. Мои знакомые просто выходят из своих домов и проходят марафон в несколько километров, чтобы показать свою солидарность.

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В то же время мне грустно из-за того, что знакомые из Закарпатья просто игнорируют это и не приобщаются к сбору. Вы знаете меня и знаете, что все деньги точно пойдут туда, куда надо. Даже мой друг чех, сейчас воюющий на Востоке Украины добровольцем, присылал деньги. Потому призываю поддержать сбор, ведь даже 10 гривен важны.

Обратите внимание! Присоединиться к сбору средств на дроны и автомобили для ВСУ можно, переведя деньги на карточку:

4790 7299 1942 5850 (Владелец карты Иван Шманьо).

Друг Петра прошел марафон в поддержку Украины в Чехии / Фото предоставлено автором

У Петра появились компаньоны

За эти 3 дня встретил немало людей. Когда люди узнают, куда я иду, то предлагают деньги или какую-нибудь помощь. Но деньги я не беру, а говорю, чтобы переводили их на карту сбора для ВСУ.

Кстати, по дороге меня остановили полицейские и проверяли документы. Они были шокированы, когда узнали, что я иду в Донецкую область и спрашивали, не сошел ли я с ума. Но потом пожелали хорошей дороги и поблагодарили за поддержку Украины.

Владелец дома, где я арендовал ночлег, бесплатно набрал чан, чтобы я смог отдохнуть с дороги. Гостеприимство украинцев, как всегда, впечатляет.

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В общем, теперь путь несколько легче. Со мной есть друг Иван на автомобиле, и он возит мои вещи. Потому теперь страдают только ноги, но не спина. Кстати, он привез мою собаку Рокси. Поэтому имею компаньона в пути.

Из-за раненой ноги придется идти к врачу

Сегодня придется пойти к врачу. Я упал на скользкой дороге, и левая нога очень опухла. Переживаю, чтобы не было воспаления сухожилия, ведь впереди у меня более 1 тысячи километров. Да и темп мой из-за боли замедлился. Сразу после падения я шел 1 километр полтора часа.

Мне уже удалось собрать 52 тысячи крон и 11 тысяч гривен. В планах – полтора миллиона крон.

Петр уже миновал Закарпатскую область / Фото волонтера

Важно! Петр планирует собирать по 1 кроне за 1 пройденный шаг. Он отправился из города Хуст на Закарпатье и 24 февраля планирует дойти в Донецкую область. Следующий блог волонтера о пройденном пути и собранных деньгах читайте на сайте 24 Канала через несколько дней.