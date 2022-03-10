И боль, и надежда, и слезы: Вакарчук показал фото из николаевского госпиталя

Святослав Вакарчук накануне приехал в Николаев. Он не только пообщался с главой ОВА Виталием Кимом, но и посетил местный госпиталь.

В своем фейсбуке фронтмен группы "Океан Эльзы" поделился несколькими фотографиями из посещения николаевского госпиталя. Певец не смог сдерживать эмоции, ведь его переполняет боль от того, что сейчас происходит в стране.

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Святослав Вакарчук поддержал людей в николаевском госпитале

В николаевском госпитале и боль, и надежда, и слезы, и вера, и поддержка, и уверенность, и любовь, и понимание, что мы стоим не просто на страже Украины против безумного российского агрессора, а на страже всего цивилизованного мира против абсолютного зла,

– написал он.

Исполнитель добавил, что наши бойцы попросили его показать последствия "братской любви". Речь идет о кассетных бомбах, запрещенных для использования во всем мире, но оккупанты их сбрасывают сейчас на Украину.

Святослав Вакарчук посетил николаевский госпиталь, чтобы поддержать людей:

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