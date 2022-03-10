У своєму фейсбуці фронтмен гурту "Океан Ельзи" поділився кількома світлинами з відвідин миколаївського госпіталю. Співак не зміг стримувати емоцій, адже його переповнює біль від того, що зараз відбувається в країні.

Читайте також Підло стріляють по житлових кварталах, – Кім про ситуацію в Миколаєві і як боронитимуть місто

Святослав Вакарчук підтримав людей у миколаївському госпіталі

У миколаївському госпіталі і біль, і надія, і сльози, і віра, і підтримка, і впевненість, і любов, і розуміння, що ми стоїмо не просто на варті України проти божевільного російського агресора, а на варті усього цивілізованого світу проти абсолютного зла,

– написав він.

Виконавець додав, що наші бійці попрохали його показати наслідки "братської любві". Мовиться про касетні бомби, заборонені для використання у всьому світі, але окупанти їх скидають зараз на Україну.

Святослав Вакарчук завітав до миколаївського госпіталю, щоб підтримати людей:

Це цікаво – Інформація Генштабу станом на ранок 10 березня – дивіться відео:

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!