Боль от санкций ощутит Россия, а не США, – Байден

Джо Байден ввел против России санкции за признание фейковых республик на Донбассе. Глава Белого дома отметил, что "боль" от них ощутит Россия, а не США.

Защита демократий требует затрат не только от России, но и от США. Об этом американский президент сказал в срочном обращении касательно Украины 22 февраля, информирует 24 канал.

Я буду прилагать все усилия, чтобы боль от санкций испытала именно российская экономика, а не мы. Я буду защищать энергоснабжение от любых срывов. Мы будем координироваться с производителями энергоресурсов и потребителями. Мы обеспечим стабильность мирового энергоснабжения,

– заверил Байден.

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