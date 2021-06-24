Более 10 миллиардов гривен налога на прибыль: Метинвест увеличил уплату в 7 раз

Международная горно-металлургическая группа Метинвест в первом полугодии 2021 года уплатила более 10 миллиардов гривен налога на прибыль, что в 7 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такое утверждение прозвучало на пресс-конференции, посвященной пятнадцатилетию Метинвеста, от генерального директора компании Юрия Рыженкова.

По сути, бюджет и так сегодня получает больше денег, чем раньше. Весь этот суперцикл выливается в чистую прибыль, с которой мы платим ренту. Например, за первое полугодие наша компания уже заплатила налога на прибыль в 7 раз больше, чем за первое полугодие прошлого года, – сказал он.

Гендиректор добавил, что в прошлом году Метинвест уплатил 1,4 млрд грн, в этом – 10 млрд грн. По его словам, в компании удивлены законодательными инициативами по повышению рентной платы за добычу полезных ископаемых.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета. Документ содержит: повышение ставки налогов, в частности, платы за использование водой и лесами; экологический налог; рентные платежи; акциз на алкоголь и ряд других налогов.

Специалисты считают, что инициативы власти Украины относительно увеличения налоговой нагрузки на экономику противоречат заявленным планам по ускорению экономического роста.

Эксперт Владимир Фесенко отметил, что желание власти сегодня пополнить госбюджет за счет увеличения налогов в будущем может негативно сказаться на всей экономике страны. Согласно его мнению, между украинским бизнесом и правительством должен быть проведен конструктивный диалог, чтобы найти оптимальную величину налоговой нагрузки.