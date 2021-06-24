Таке твердження пролунало на пресконференції, присвяченій п'ятнадцятиріччю Метінвесту, генеральним директором компанії Юрій Риженков.

По суті, бюджет і так сьогодні отримує більше грошей, ніж раніше. Весь цей суперцикл виливається в чистий прибуток, з якої ми платимо ренту. Наприклад, за перше півріччя наша компанія вже заплатила податку на прибуток в 7 разів більше, ніж за перше півріччя минулого року, – сказав він.

Гендиректор додав, що минулого року Метінвест сплатив 1,4 млрд грн, цього року – 10 млрд грн. За його словами, в компанії здивовані законодавчими ініціативами щодо підвищення рентної плати за видобуток корисних копалин.

Як повідомлялось раніше, Кабінет Міністрів України на засіданні 12 травня схвалив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу для збалансування державного бюджету. Документ містить: підвищення ставки податків, зокрема, плати за використання води й лісів; екологічний податок; рентні платежі; акциз на алкоголь і низка інших податків.

Фахівці вважають, що ініціативи влади України щодо збільшення податкового навантаження на економіку суперечать заявленим планам щодо прискорення економічного зростання.

Експерт Володимир Фесенко зазначив, що бажання влади сьогодні поповнити держбюджет завдяки збільшенню податків у майбутньому може негативно позначитися на всій економіці країни. Згідно з його думкою, між українським бізнесом й урядом повинен бути проведений конструктивний діалог, щоб знайти оптимальну величину податкового навантаження.