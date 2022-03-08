Более 10 миллиардов гривен поступило на счет НБУ для поддержки армии, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на специально созданный Национальным банком Украины для помощи армии поступило уже свыше 10 миллиардов гривен.

По словам премьер-министра, за последние дни на специальный счет НБУ уже перечислили более 10 миллиардов гривен поддержки – сумма дальше растет.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Более 10 миллиардов гривен поступило на специально созданный счет Национального банка Украины для поддержки нашей армии. Хотим поблагодарить всех,кто помогает Украине – за формальную помощь, и за настоящую дружескую поддержку,

– сказал Шмыгаль.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!