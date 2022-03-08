Более 10 миллиардов гривен поступило на счет НБУ для поддержки армии, – Шмыгаль
8 марта 2022 , 16:42Читати новину українською
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на специально созданный Национальным банком Украины для помощи армии поступило уже свыше 10 миллиардов гривен.
По словам премьер-министра, за последние дни на специальный счет НБУ уже перечислили более 10 миллиардов гривен поддержки – сумма дальше растет.
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Более 10 миллиардов гривен поступило на специально созданный счет Национального банка Украины для поддержки нашей армии. Хотим поблагодарить всех,кто помогает Украине – за формальную помощь, и за настоящую дружескую поддержку,
– сказал Шмыгаль.
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