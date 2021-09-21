Более 10 регионов Украины могут стать "оранжевыми", – Киевская школа экономики

Украина с 23 сентября переходит в желтую карантинную зону. Это означает, что теперь все области будут разделены, в соответствии с уровнем эпидемической опасности.

То есть они в любой момент могут стать "оранжевыми" или "красными". Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Актуально Украина переходит в желтую зону: какие карантинные ограничения будут действовать

Ганиченко: ожидаем увидеть более 10 "оранжевых" регионов

"Уже в четверг, 23 сентября, ожидаем увидеть более чем 10 "оранжевых" регионов", – подчеркнул он.

По его словам, это тот уровень эпидемической опасности, когда местные власти могут вводить дополнительные, более усиленные ограничения, чем те, которые прописаны для желтой зоны.

В оранжевую зону автоматом будет переводиться область, если выполнен хотя бы один из эпидемических показателей:

количество госпитализированных;

динамика госпитализированных;

загрузка кроватей;

уровень тестирований;

сколько из протестированных имеют положительный результат.

Как только идет превышение одного из показателей хотя бы в течение дня, регион автоматически становится "оранжевым", но так же может стать и "желтым" Юрий Ганиченко Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики

До пиковой нагрузки еще далеко – Ганиченко

В Киевской школе экономики считают, что до пика заболеваемости коронавирусом еще далеко. Ведь Украина пока лишь входит во вспышку. В частности еще 2 недели назад рост был очень умеренный, но достаточно стабильный.

"Пиковую нагрузку ожидаем, начиная со второй половины октября и до конца ноября. Где-то в этот период стоит ждать большой нагрузки на систему здравоохранения", – отметил Ганиченко.

И добавил, выход из пика будет зависеть от нескольких вещей:

как проявит себя адаптивный карантин;

будет ли входить Украина в жесткий локдаун на уровне страны;

насколько быстро в дальнейшем будет проходить вакцинация в Украине.

Ганиченко о введении желтой зоны карантина: смотрите видео