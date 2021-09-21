Тобто вони в будь-який момент можуть стати "помаранчевими" чи "червоними". Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

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Ганиченко: Очікуємо побачити більше ніж 10 "помаранчевих" регіонів

"Вже в четвер, 23 вересня, очікуємо побачити більше ніж 10 "помаранчевих" регіонів", – підкреслив він.

За його словами, це той рівень епідемічної небезпеки, коли місцева влада може вводити додаткові, більш посилені обмеження, ніж ті, які прописані для жовтої зони.

В помаранчеву зону автоматом буде переводитися область, якщо виконаний хоча б один з епідемічних показників:

кількість госпіталізованих;

динаміка госпіталізованих;

завантаження ліжок;

рівень тестувань;

скільки з протестованих мають позитивний результат.

Як тільки йде перевищення одного з показників хоча б протягом дня, регіон автоматично стає "помаранчевим", але так само може стати й "жовтим" Юрій Ганиченко Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки

До пікового навантаження ще далеко, – Ганиченко

У Київській школі економіки вважають, що до піка захворюваності на коронавірус ще далеко. Адже Україна наразі лише входить у спалах. Зокрема ще 2 тижні тому зростання було дуже помірне, але досить стабільне.

"Пікове навантаження очікуємо, починаючи з другої половини жовтня і до кінця листопада. Десь у цей період варто чекати на велике навантаження на систему охорони здоров'я", – зазначив Ганиченко.

І додав, вихід з піку залежатиме від кількох речей:

як проявлятиме себе адаптивний карантин;

чи буде входити Україна в жорсткий локдаун на рівні країни;

наскільки швидко надалі проходитиме вакцинація в Україні.

Ганиченко про запровадження жовтої зони карантину: дивіться відео