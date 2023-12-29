Более 10 "Шахедов" атаковали Львовщину: было возгорание на объекте критической инфраструктуры

Львовская область утром 29 декабря была под атакой дронов. Враг запустил более 10 ударных беспилотников типа "Шахед". В результате атаки произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, в настоящее время на местах работают все необходимые службы. Детали о попадании мэр разглашать не стали.

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"По предварительной информации более 10 "шахедов" атаковали Львовщину. Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове. Здесь без деталей", – отметил Садовый.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее мэр сообщал, что в самом Львове зафиксировано два прилета.

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