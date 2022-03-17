Ликавидация пожара продолжается. Сейчас в огне – тысячи квадратных метров. Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, пишет 24 канал.

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В огне – более 10 тысяч "квадратов"

Глава МВД пояснил, что пожар на складах Киевского велосипедного завода Ardis вспыхнул из-за попадания ракеты вечером 17 марта. "Сегодня там более 10 тысяч квадратных метров пылает в огне. Спасатели борются за то, чтобы спасти этот объект", – подчеркнул он около 20:30.

К сожалению, есть жертва

Ранее о последствиях вражеских обстрелов в Святошинском районе сообщали в телеграм-канале ГСЧС. Там пояснили, что пламя на складах гасят с безопасного расстояния, поскольку есть угроза взрыва снаряда. По предварительной информации, в результате пожара на заводе погиб 1 человек.

Пожар на заводе Ardis все еще гасят / Фото МВД

"Мы спасаем, а нас убивают" – щемящие кадры от ГСЧС: видео