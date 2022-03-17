Лікавідація пожежі триває. Наразі у вогні – тисячі квадратних метрів. Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, пише 24 канал.

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У вогні – п онад 10 тисяч "квадратів"

Очільник МВС пояснив, що пожежа на складах Київського велосипедного заводу Ardis спалахнула через влучання ракети ввечері 17 березня. "Сьогодні там понад 10 тисяч квадратних метрів палає у вогні. Рятувальники боряться за те, щоб врятувати цей об'єкт", – підкреслив він близько 20:30.

На жаль, є жертва

Раніше про наслідки ворожого обстрілу в Святошинському районі повідомляли у телеграм-каналі ДСНС. Там пояснили, що полум'я на складах гасять з безпечної відстані, оскільки є загроза вибуху снаряду. За попередньою інформацією, внаслідок пожежі на заводі загинула 1 людина.

Пожежу на заводі Ardis все ще гасять / Фото МВС

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