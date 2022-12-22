Более 10 тысяч новых могил: AP привели шокирующие факты из оккупированного Мариуполя

С начала оккупации Мариуполя россияне не останавливали свои зверства во временно захваченном городе. Недавно там обнаружили множество новых могил.

Их не менее 10 300 и в самом Мариуполе, и в его окрестностях, а большинство находится на кладбище "Старый Крым". Выявить это удалось путём анализа спутниковых снимков с начала марта по декабрь 2022 года.

К теме Журналисты нашли следы предполагаемых массовых захоронений в Херсонской области

Более 50 тысяч квадратных метров кладбища

Так, в издании измерили каждый участок сетки, где было расширено кладбище, и подсчитали, что общая площадь, занятая новыми могилами, составляет более 51 500 квадратных метров. Чтобы выкопать длинные траншеи для могил, россияне же использовали тяжелую технику.

После таких захоронений новые могилы выглядели как курганы, где кое-где виднелись деревянные кресты с именами и датами. Однако, отмечают в Associated Press, в основном над погребениями находятся небольшие таблички с написанными от руки цифрами. Более того, несколько могил обозначены не одним номером, что потенциально указывает на братскую могилу.

В AP также подсчитали количество могил на отдельных участках кладбища и установили, что в среднем примерно одна могила находится на каждые шесть квадратных метров.



Как разрослось кладбище "Старый Крым" в Мариуполе / Фото Maxar Technologies

Анализ проводили на основе ограниченной доступной информации

По словам трех судебных археологов, имеющих опыт расследования военных преступлений в массовых захоронениях, анализ был достоверным. Он проводился на ограниченной доступной информации и при отсутствии доступа к самим могилам.

Стоит также отметить, что участвовавший в раскопках массовых захоронений в Боснии, Хорватии и Ираке Роланд Вессинг рассказал, что количество могил не обязательно совпадает с количеством убитых украинцев. Также анализ не может определить, как погибли похороненные в могилах люди.

Однако в издании подчеркнули, что в других местах массовых захоронений в Украине часто оказывалось, что могилы были братскими. Более того, человеческие останки явно свидетельствовали о признаках насильственной смерти, в частности, имели: