Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что россияне, как всегда, отчитались об отражении атаки, но попадания точно были.

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Атака БпЛА

Свитан отметил, что мероприятия были в Крым и по большому количеству российских областей, включая Уфу. В течение суток наш Генштаб подтвердит поражения. OSINT просмотрит снимки и расскажет, куда эта сотня дронов залетела. Правильное грамотное построение атаки – одномоментно более 100 БпЛА проходят российскую ПВО и отвлекают ее внимание.

Ударные БпЛА в таком режиме прошли и выполнили боевую задачу. В Уфе есть военные заводы. Там есть много производств по прокачке и переработке нефти,

- отметил полковник запаса ВСУ.

Попытка атаки россиян на Купянском направлении

Военный эксперт также описал неудачную попытку атаки россиян на Купянском направлении. Там несколько бронемашин оккупантов выехали в сторону лесопосадки, но развернулись и поехали обратно. По словам летчика-инструктора, они или нарвались на серьезную огневую точку, или на танк. Если танк начинает работать, то лучше бежать.

"Танк в режиме обороны очень серьезный механизм. Если еще и 2 танка работают в режиме "карусели", то пробиться – чрезвычайно трудно. В атаку пошла малая группа россиян. Попробовала зайти на нашу позицию в посадке, но, я думаю, что, как минимум, половина десанта была ликвидирована", – отметил Свитан.