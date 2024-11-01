Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що росіяни, як завжди, прозвітували про відбиття атаки, але влучання точно були.

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Атака БпЛА

Світан зазначив, що заходи були в Крим і по великій кількості російських областей, включно з Уфою. Упродовж доби наш Генштаб підтвердить ураження. OSINT прогляне знімки та розкаже, куди ця сотня дронів залетіла. Правильна грамотна побудова атаки – одномоментно понад 100 БпЛА проходять російську ППО та відволікають її увагу.

Ударні БпЛА в такому режимі пройшли та виконали бойове завдання. В Уфі є воєнні заводи. Там є багато виробництв з прокачки та переробки нафти,

- зауважив полковник запасу ЗСУ.

Спроба атаки росіян на Куп'янському напрямку

Військовий експерт також описав невдалу спробу атаки росіян на Куп'янському напрямку. Там кілька бронемашин окупантів виїхали в бік лісопосадки, але розвернулись і поїхали назад. За словами льотчика-інструктора, вони або нарвались на серйозну вогневу точку, або на танк. Якщо танк починає працювати, то краще тікати.

"Танк у режимі оборони дуже серйозний механізм. Якщо ще й 2 танки працюють у режимі "каруселі", то пробитись – надзвичайно важко. В атаку пішла мала група росіян. Спробувала зайти на нашу позицію в посадці, але, я думаю, що, як мінімум, половина десанту була ліквідована", – наголосив Світан.