Окружение Бойко массово скупало квартиры в Киеве: инвестиции на более 70 миллионов долларов

Окружение Юрия Бойко через инвестиционный фонд "Хантер" получило по меньшей мере 1107 квартир в Киеве. Общая сумма вложений в недвижимость могла превысить 70 миллионов долларов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на расследование Hromadske. Инвестиционный фонд "Хантер", записан на лиц из окружения бывшего лидера запрещенной ОПЗЖ Юрия Бойко, за последнее десятилетие получил по меньшей мере 1107 квартир в столице.

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Как связаны фонды "Хантер" и Юрий Бойко

Это стало возможным благодаря многомиллионным инвестициям в строительство жилых комплексов в Киеве.

По информации журналистов, фонд "Хантер" контролирует кипрская компания KOTRYNA HOLDING Ltd., владельцем которой является украинец Павел Якубенко. Это лицо фигурировало в ряде компаний, которые связывают с Бойко.

Кроме того, его сын Владимир Якубенко работал в НАК "Нафтогаз Украины" в то время, когда компанию возглавлял Бойко.

Фонд "Хантер" начал инвестирование в жилую недвижимость еще в 2015 году. Первый проект, в который он вложил средства, – ЖК "Французский квартал 2". В 2017 году инвестиционная активность возросла – фонд начал вкладывать в строительство ЖК "Камертон" и ЖК "Welcome Home на Ревуцкого".

Сколько квартир получило окружение Бойко?

По данным расследователей, в 2018 году фонд "Хантер" оформил на себя 49 квартир во "Французском квартале 2", 47 из которых сразу продали. В ЖК "Welcome Home на Ревуцкого" фонд получил 198 квартир и помещений площадью почти 13 000 квадратных метров, а в ЖК "Камертон" – 71 квартиру на 6000 квадратных метров.

Инвестиции продолжились и в дальнейшем. В 2018 году фонд вложил средства в еще три дома "Французского квартала 2" и дополнительный дом в ЖК "Welcome Home на Ревуцкого". В результате окружение Бойко получило еще 407 квартир на 30 000 квадратных метров.

Общий объем инвестиций превышает 70 миллионов долларов

Расследователи отмечают, что фонд также инвестировал в ЖК LaLaLand, расположен на улице Берковецкой. Авансовый платеж за этот проект составил более 6 миллионов долларов, в результате чего фонд получил 157 квартир.

Кроме того, с 2019 до 2024 года фонд продолжал покупать недвижимость в Киеве, включая квартиры на Днепровской набережной, в ЖК "Дом на Вавиловых" и других комплексах.

Всего, по подсчетам журналистов, окружение Бойко получило не менее 1107 квартир, а общий объем инвестиций мог превысить 70 миллионов долларов.

Несмотря на эти миллионные активы, официально Юрий Бойко не имеет бизнеса. В его декларациях указано, что единственным предпринимателем в семье является его жена Вера Бойко, чья компания "Столичная недвижимость" приносила около 2,5 миллионов гривен дохода в год. Между тем фонд "Хантер" продолжал активно вкладывать средства в строительство.

