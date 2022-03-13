Новые данные по потерям россиян в войне с Украиной: более 12 тысяч человек, 374 танка

13 марта 2022 , 09:14
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Источник:

Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного наступления России на Украину с 24 февраля и по 13 марта оккупанты потеряли ориентировочно 12 тысяч человек личного состава.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Заметно, что оккупанты с каждым днем несут новые большие потери.

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Общие боевые потери противника: подробнее

  • личного состава – более 12 тысяч человек;
  • танков – 374 единицы;
  • боевых бронированных машин – 1 226 единиц;
  • артиллерийских систем – 140 единиц,
  • РСЗО – 62,
  • средств ПВО – 34,
  • самолетов – 74,
  • вертолетов – 86,
  • автомобильной техники – 600,
  • кораблей / катеров – 3,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 единиц.

Отметим, что информация еще уточняется, поскольку из-за интенсивных боев считать точно – трудно.

Стоит взглянуть – большие потери оккупанта: смотрите видео

 

Автор: Аліна Оліховська