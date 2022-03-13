Новые данные по потерям россиян в войне с Украиной: более 12 тысяч человек, 374 танка
13 марта 2022 , 09:14Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного наступления России на Украину с 24 февраля и по 13 марта оккупанты потеряли ориентировочно 12 тысяч человек личного состава.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Заметно, что оккупанты с каждым днем несут новые большие потери.
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Общие боевые потери противника: подробнее
- личного состава – более 12 тысяч человек;
- танков – 374 единицы;
- боевых бронированных машин – 1 226 единиц;
- артиллерийских систем – 140 единиц,
- РСЗО – 62,
- средств ПВО – 34,
- самолетов – 74,
- вертолетов – 86,
- автомобильной техники – 600,
- кораблей / катеров – 3,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 единиц.
Отметим, что информация еще уточняется, поскольку из-за интенсивных боев считать точно – трудно.
Стоит взглянуть – большие потери оккупанта: смотрите видео