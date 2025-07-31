По информации "Информатор", об этом свидетельствуют данные компании "МОРИОН". Анализ рыночных данных показывает, что именно категория малых аптек понесла существенные потери – их количество уменьшилось на 1,87%. Только за последний месяц малые аптеки потеряли 63 точки по сравнению с маем, сообщает 24 Канал.

К теме Аптечные сети как поддержка национальной экономики: 4,5 миллиарда в бюджет и миллионы на армию

Напомним, что с марта 2025 года вступило в силу постановление Минздрава Украины, которое запрещает заключение маркетинговых договоров между производителями лекарств и ритейлерами. Аптеки в рамках этих соглашений направляли большую часть полученных средств (порой до 90%) на снижение цен для покупателей. Такие соглашения ранее инициировали сами производители из-за высокой конкуренции и большого количества похожих препаратов на рынке.

Кроме этого, установленное ограничение наценки на лекарства до 22% вместо необходимых 35% делает невозможным покрытие операционных расходов, в результате чего аптечные учреждения вынуждены функционировать в убыточном режиме. Такая ситуация создает критическую угрозу для их дальнейшего функционирования, особенно для аптек с годовым товарооборотом ниже 1 миллиона гривен.

По данным Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ), наибольшие потери понесли заведения в отдаленных регионах и прифронтовых зонах, где доступ к медикаментам и без того был ограниченным. Маркетинговые услуги составляли важный источник дохода для небольших аптек, позволяя им функционировать даже при минимальном количестве клиентов. После отмены этих договоров малые заведения оказались не в состоянии покрывать операционные расходы, объясняют эксперты.

Угроза доступности лекарств

Закрытие аптек в отдаленных районах может создать серьезные проблемы для местного населения, особенно для пожилых людей и хронически больных, которые нуждаются в регулярном доступе к медикаментам. В некоторых селах и небольших городах жители вынуждены преодолевать десятки километров, чтобы приобрести необходимые лекарства. Ситуация осложняется тем, что именно в прифронтовых зонах медицинское обеспечение является критически важным как для гражданского населения, так и для военных нужд.

Кризис коснулся и крупных аптечных сетей. В частности, сеть "Здоровая семья" сократила количество своих точек на 38 аптек за анализируемый период. Сокращение показывает и сеть "Аптека 9-1-1".

Эксперты отрасли отмечают, что возвращение возможности предоставления маркетинговых услуг производителям могло бы стабилизировать ситуацию. По их прогнозам, восстановление этой практики позволит обеспечить необходимую конкуренцию на рынке фармацевтических услуг и воссоздать аптечную инфраструктуру в критически важных регионах страны.