Более 1,5 миллиона рублей: в России суд обязал активистов компенсировать затраты на силовиков

В Омском суде решили взыскать с активистов деньги в качестве компенсации за сверхурочную работу и расходы на топливо во время протеста 31 января. Министерство внутренних дел России получит 1 миллион 598 тысяч рублей.

Соответчиками процесса стали бывший сотрудник регионального штаба Алексея Навального Даниил Чебыкин и активист Никита Константинов. С решением суда они не согласны и планируют его обжаловать.

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Суд над активистами в России

Адвокат активистов Анастасия Васильева во время заседания суда заявляла, что "взыскание государством с граждан компенсации за исполнение своих обязанностей по охране порядка противоречит здравому смыслу".

Как рассказала правозащитница, истцы не предоставили часть запрошенных материалов. Якобы это секретная информация. В других документах фамилии полицейских – заштрихованы.

Невозможно было понять, кто работал на Западе и существуют ли вообще эти сотрудники на самом деле,

– резюмировала Васильева.

В начале судебного процесса в российском МВД заявили якобы на акции 31 января работало более 960 сотрудников полиции. Однако впоследствии количество уменьшили до 673 человек. На сумму иска это не повлияло.

Как отметила Васильева, из документов по расходу бензина непонятно, куда и зачем ехали эти машины. "Несколько автомобилей, судя по тому, сколько горючего они использовали, должны были проехать 31 января чуть ли не по тысяче километров", – добавила она.

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Кроме того, сторона защиты заявила суду о том, что десятки рапортов "были написаны одной рукой". Впрочем, ходатайство о назначении экспертизы почерка суд отклонил.

За что судят Константинова и Чебыкина

Заметим, что Никита Константинов на митинге 31 января не был. За 3 дня до акции его признали организатором несогласованного мероприятия и осудили на 40 часов обязательных работ.

Его обвинили в расклейке четырех листовок с анонсом митинга на окраине Омска.

Активист Даниил Чебыкин митинг не анонсировал. На протест на площади в Омске мужчина пришел 31 января, где его и задержала полиция. Однако суд признал Чебыкина организатором акции и отправил под арест на 7 суток.

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Чебыкин заявил, что считает это судебное дело продолжением политических репрессий. Зато Константинов объяснил суду, что учится в колледже и подрабатывает в сети быстрого питания, поэтому на уплату компенсации может потратить десятки лет.

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