Более 1,5 тысячи километров расстояния: "Мадяр" подтвердил атаку на нефтехимзавод в Стерлитамаке
- Украинские дроны атаковали нефтехимический завод в Стерлитамаке в Башкортостане, преодолев до 1 500 километров
- Завод производит авиационное топливо и поставляет материалы для военной техники и оборонных объектов.
Дроны Сил обороны Украины долетели до российского Башкортостана. Они ударили по нефтехимическому заводу в Стерлитамаке.
Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр".
Смотрите также ВСУ разнесли склад с боеприпасами, РЛС и живую силу врага на временно оккупированных территориях
Что известно об ударе по нефтехмезаводу?
Украинские беспилотники 15 апреля атаковали российский нефтехимический завод в городе Стерлитамак, что в Башкоторстане. Дроны 1 Отдельного центра СБС ВСУ преодолели до 1 500 километров расстояния, чтобы ударить по объекту.
"Мадяр" отметил, что завод специализируется, в частности, на производстве авиационного топлива для поршневых двигателей самолетов и вертолетов.
АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" – часть группы компаний "Росхим". Он снабжает каучук, фенольные антиоксиданты и другие полимерные материалы для военной техники и других оборонных объектов.
Местные ранее публиковали кадры после атаки. На них был виден столб дыма, поднимавшийся в небо в районе важного для России объекта.
Последствия атаки на "Стерлитамакском нефтехимическом заводе"
Что недавно было под атакой в России?
15 апреля взрывы прогремели в Самаре. После этого белый дым поднялся над территорией завода "Коммунар", где производится взрывчатка и боеприпасы. Он расположен в более чем 800 километрах от границы с Украиной.
Громко было и в Белгородской области. БПЛА могли ударить по складам с горюче-смазочными материалами и объектам логистики русской армии.