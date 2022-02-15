Более 15,5 миллиона украинцев получили первую дозу COVID-вакцины: какими препаратами

Старт вакцинации COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. За это время привили более 15 миллионов человек.

Так, в общей сложности привито 15 594 938 человек, из них получили первую дозу – 15 594 936 украинцев.

Актуально За сутки в Украине – почти 30 тысяч новых больных коронавирусом

В то время как две дозы – 14 985 576 человек. Дополнительной дозой вакцинировались 24 205 человек, а бустерную получили – 581 349.

Всего за все время провели 31186066 прививок.

Какие препараты выбирали украинцы

Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 6 936 005,

Coronavac – 4 976 890,

AstraZeneca – 1 638 423,

Moderna – 1 535 753,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 каналу

Суточная статистика прививок

За сутки 14 февраля в Украине 59 170 человек вакцинировано от COVID-19.

Первую дозу получили 17244 человека;

вторую – 27 362 украинца;

дополнительную дозу получили 457 человек,

а бустерную – 14 107.



Прививки делали 867 мобильных бригад по иммунизации, 3 118 пунктов прививки и 426 центров вакцинации населения.