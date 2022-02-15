Более 15,5 миллиона украинцев получили первую дозу COVID-вакцины: какими препаратами
15 февраля 2022 , 09:04Читати новину українською
Источник:Минздрав
Старт вакцинации COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. За это время привили более 15 миллионов человек.
Так, в общей сложности привито 15 594 938 человек, из них получили первую дозу – 15 594 936 украинцев.
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В то время как две дозы – 14 985 576 человек. Дополнительной дозой вакцинировались 24 205 человек, а бустерную получили – 581 349.
Всего за все время провели 31186066 прививок.
Какие препараты выбирали украинцы
- Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 6 936 005,
- Coronavac – 4 976 890,
- AstraZeneca – 1 638 423,
- Moderna – 1 535 753,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 каналу
Суточная статистика прививок
За сутки 14 февраля в Украине 59 170 человек вакцинировано от COVID-19.
- Первую дозу получили 17244 человека;
- вторую – 27 362 украинца;
- дополнительную дозу получили 457 человек,
- а бустерную – 14 107.
Прививки делали 867 мобильных бригад по иммунизации, 3 118 пунктов прививки и 426 центров вакцинации населения.