Так, загалом щеплено 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу – 15 594 936 українців.

Актуально За добу в Україні – майже 30 тисяч нових хворих на коронавірус

Тоді як дві дози – 14 985 576 людей. Натомість додатковою дозою вакцинувались 24 205 людей, а бустерну отримали – 581 349.

Загалом за увесь час провели 31 186 066 щеплень.

Які препарати обирали українці

  • Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 6 936 005,
  • Coronavac – 4 976 890,
  • AstraZeneca – 1 638 423,
  • Moderna – 1 535 753,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Добова статистика щеплень

​​За добу 14 лютого в Україні 59 170 людей вакциновано проти COVID-19.

  • Першу дозу отримали 17 244 людини;
  • другу – 27 362 українці;
  • додаткову дозу отримали 457 людей,
  • а бустерну – 14 107.

Щеплення проводили 867 мобільних бригада з імунізації, 3 118 пунктів щеплення та 426 центрів вакцинації населення.