Так, загалом щеплено 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу – 15 594 936 українців.
Актуально За добу в Україні – майже 30 тисяч нових хворих на коронавірус
Тоді як дві дози – 14 985 576 людей. Натомість додатковою дозою вакцинувались 24 205 людей, а бустерну отримали – 581 349.
Загалом за увесь час провели 31 186 066 щеплень.
Які препарати обирали українці
- Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – 6 936 005,
- Coronavac – 4 976 890,
- AstraZeneca – 1 638 423,
- Moderna – 1 535 753,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
Добова статистика щеплень
За добу 14 лютого в Україні 59 170 людей вакциновано проти COVID-19.
- Першу дозу отримали 17 244 людини;
- другу – 27 362 українці;
- додаткову дозу отримали 457 людей,
- а бустерну – 14 107.
Щеплення проводили 867 мобільних бригада з імунізації, 3 118 пунктів щеплення та 426 центрів вакцинації населення.