Добова статистика

За цей час до лікарень госпіталізували 1 889 пацієнтів з коронавірусом або наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 305 хворих – померли.

Зверніть увагу Валентинки від МОЗ, COVID чи алергія: новини про коронавірус 14 лютого

Водночас за минулу добу одужало 23 235 осіб.

Зверніть увагу! За минулу добу зросли темпи тестувань, так вдалося зробити 111 624 тестів на виявлення коронавірусу різними методами.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 4584 ;

Вінницька область – 724;

Волинська область – 1179;

Дніпропетровська область – 2446;

Донецька область –1458 ;

Житомирська область – 626;

Закарпатська область – 472 ;

Запорізька область –1340 ;

Івано-Франківська область – 317;

Київська область – 1228;

Кіровоградська область – 432;

Луганська область – 772 ;

Львівська область – 999;

Миколаївська область – 954;

Одеська область – 3315;

Полтавська область – 1375;

Рівненська область – 794;

Сумська область – 794 ;

Тернопільська область – 344;

Харківська область – 1354;

Херсонська область – 475;

Хмельницька область – 679 ;

Черкаська область – 1192 ;

Чернівецька область – 648;

Чернігівська область – 1223.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в Україні

Станом на ранок 15 лютого в Україні виявили усього 4 572 417 випадків зараження коронавірусом. Вже одужали – 3 811 630 пацієнтів, однак 103 255, на жаль, не змогли подолати хворобу.

Зверніть увагу: за весь час пандемії в Україні провели 19 113 493 тестувань на коронавірус для діагностики коронавірусу.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу