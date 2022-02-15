Добова статистика
За цей час до лікарень госпіталізували 1 889 пацієнтів з коронавірусом або наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 305 хворих – померли.
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Водночас за минулу добу одужало 23 235 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 4584 ;
- Вінницька область – 724;
- Волинська область – 1179;
- Дніпропетровська область – 2446;
- Донецька область –1458 ;
- Житомирська область – 626;
- Закарпатська область – 472 ;
- Запорізька область –1340 ;
- Івано-Франківська область – 317;
- Київська область – 1228;
- Кіровоградська область – 432;
- Луганська область – 772 ;
- Львівська область – 999;
- Миколаївська область – 954;
- Одеська область – 3315;
- Полтавська область – 1375;
- Рівненська область – 794;
- Сумська область – 794 ;
- Тернопільська область – 344;
- Харківська область – 1354;
- Херсонська область – 475;
- Хмельницька область – 679 ;
- Черкаська область – 1192 ;
- Чернівецька область – 648;
- Чернігівська область – 1223.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна картина захворюваності в Україні
Станом на ранок 15 лютого в Україні виявили усього 4 572 417 випадків зараження коронавірусом. Вже одужали – 3 811 630 пацієнтів, однак 103 255, на жаль, не змогли подолати хворобу.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу