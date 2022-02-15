Добова статистика

За цей час до лікарень госпіталізували 1 889 пацієнтів з коронавірусом або наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 305 хворих – померли.

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Водночас за минулу добу одужало 23 235 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 4584 ;
  • Вінницька область – 724;
  • Волинська область – 1179;
  • Дніпропетровська область – 2446;
  • Донецька область –1458 ;
  • Житомирська область – 626;
  • Закарпатська область – 472 ;
  • Запорізька область –1340 ;
  • Івано-Франківська область – 317;
  • Київська область – 1228;
  • Кіровоградська область – 432;
  • Луганська область – 772 ;
  • Львівська область – 999;
  • Миколаївська область – 954;
  • Одеська область – 3315;
  • Полтавська область – 1375;
  • Рівненська область – 794;
  • Сумська область – 794 ;
  • Тернопільська область – 344;
  • Харківська область – 1354;
  • Херсонська область – 475;
  • Хмельницька область – 679 ;
  • Черкаська область – 1192 ;
  • Чернівецька область – 648;
  • Чернігівська область – 1223.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в Україні

Станом на ранок 15 лютого в Україні виявили усього 4 572 417 випадків зараження коронавірусом. Вже одужали – 3 811 630 пацієнтів, однак 103 255, на жаль, не змогли подолати хворобу.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу