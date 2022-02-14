Новини про коронавірус в Україні 14 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 16 993 людини, серед них 1447 дітей та 252 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 2 270 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19, від ускладнень недуги, на жаль, померли 142 людини. Натомість видужали – 9 338 людей.

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Які темпи тестування? Зниження захворюваності можна пояснити меншою кількістю проведених тестів. Так, у неділю, 13 лютого в Україні провели 60 375 тестів на коронавірус, зокрема: методом ПЛР – 26 587, методом ІФА – 1 873 та 31 915 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Тим часом у п'ятницю в країні провели 139 475 тестувань, а у четвер – 154 597.

Кількість хворих на коронавірус в регіонах за добу

Київ – 2 293;

Вінницька область – 401;

Волинська область – 445;

Дніпропетровська область – 1 171;

Донецька область – 737;

Житомирська область – 739;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 468;

Івано-Франківська область – 436;

Київська область – 530;

Кіровоградська область – 258;

Луганська область – 245;

Львівська область – 736;

Миколаївська область – 746;

Одеська область – 1 519;

Полтавська область – 222;

Рівненська область – 395;

Сумська область – 500;

Тернопільська область – 361;

Харківська область – 1 1107;

Херсонська область – 721;

Хмельницька область – 564;

Черкаська область – 823;

Чернівецька область – 571;

Чернігівська область – 713.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 542 693 випадки захворювання. Станом на 14 лютого відомо про 3 788 395 випадки одужання. Втім, жертвами коронавірусу, на жаль, стали 102 950 людей.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації

Джерело: МОЗ

Повний курс вакцинації проти COVID-19 в Україні пройшли 14,95 мільйона людей, зокрема третє щеплення уже отримали 567 тисяч українців.

При цьому загалом зробили 31,1 мільйона щеплень, за останню добу – близько 19 тисяч.

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За добу 13 лютого в Україні 18 938 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу – 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу – 4 204 людини.

Щеплення проводили 343 мобільні бригади з імунізації, 1 726 пунктів щеплення та 407 центрів вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей.

Крім того, додаткову дозу отримали 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини.

Загалом проведено 31 126 896 щеплень.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 923 711,

Coronavac – 4 973 076,

AstraZeneca – 1 638 184,

Moderna – 1 534 856,

Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Перші ознаки стабілізації ситуації з коронавірусом

Джерело: 24 канал

Вперше за останні 4 тижні тижнева кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання і демонструє спад. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зниження тижневої кількості нових випадків зареєстрували на території 9 регіонів і найпомітніше зниження показника у Вінницькій (- 38%) та Івано-Франківській (-37%) областях.

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Київ знову "жовтий"

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило карантинне зонування країни. Київ із помаранчевої перейшов у жовту зону. Раніше у столиці був критичний показник госпіталізацій, зараз ситуація стабілізувалася.

Довідка. Станом на 14 лютого крім Києва у жовтій зоні перебувають Полтавська та Харківська області.



Показники захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ

Повноцінне навчання у школах Львова відновилося

Джерело: ЛМР

Наразі у Львові діє більшість карантинних обмежень жовтої зони. У всіх львівських школах від понеділка 14 лютого відновили очне навчання. Проте окремі школи можуть повернутися на дистанційне, якщо буде така потреба.

Правила адаптивного карантину в Україні​ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 14 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 14 лютого у світі виявили понад 412 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,8 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Бразилія, Німеччина та Італія.

Дослідження коронавірусу

Що буде з пандемією коронавірусу: сценарії

Джерело: GOV.UK

Британська наукова консультативна група з надзвичайних ситуацій (SAGE) описала можливі сценарії того, що буде далі з пандемією коронавірусу. Усі вони передбачають, що вірус скоро не зникне. У найоптимістичнішому, вакцини збережуть свою ефективність проти нових варіантів (які не матимуть підвищеної заразності чи тяжкості перебігу).

Більше тут Що буде далі з пандемією коронавірусу: 4 можливих сценарії

Чому хворі на COVID-19 вагітні можуть народити мертву дитину

Джерело: Archives of Pathology & Laboratory Medicine

Вчені розповіли про випадки, коли коронавірус вразив плаценту і призвів до мертвонародження у невакцинованих вагітних.

Автори вважають, що коронавірус досягає плаценти через кровотік, прикріплюючись до сприйнятливих клітин та викликаючи відкладення білка та незвичайну форму запалення, яка блокувала кровообіг та надходження кисню. Це призвело до загибелі тканини плаценти та задухи плоду.

Ефективність третьої дози вакцини

Джерело: MedicalXpress

Дослідження показало, що імунітет проти COVID-19 починає слабшати через чотири місяці після отримання третьої дози мРНК-вакцини (Pfizer або Moderna). Зниження імунітету спостерігалося під час хвиль варіантів Дельта та Омікрон. Попри те, що з часом захист зменшувався, третя доза все ще була високоефективною для запобігання важкого перебігу COVID-19.