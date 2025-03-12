Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Йдеться про значні пориви вітру та грози.

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Якою буде погода 13 березня

Гідрометцентр попереджає українців про небезпечні метеорологічні явища. Сильні дощі та грози накриють Карпати та Закарпаття.

Пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду очікують у більшості регіонів, окрім східних та частини західних областей. Йдеться про Волинську, Львівську, Закарпатську, Рівненську, Житомирську, Київську, Вінницьку, Одеську, Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку, Полтавську, Сумську, Чернігівську, Черкаську області й Крим.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, третій рівень небезпеки оголошено в на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей через сніголавинну загрозу.

Раніше 24 Канал публікував прогноз погоди на 13 березня. Уночі по всій країні очікують від +4 до +9 градусів, а вдень – від +14 до +19 градусів. На півдні повітря прогріється до +22 градусів.