Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Погода 13 березня в Україні
У середу, 13 березня, Україна опиниться під впливом циклону, центр якого розташовуватиметься над Польщею. Він принесе поривчастий вітер, підвищену вологість і локальні дощі, проте загалом погода залишатиметься теплою, особливо на півдні країни.
У західних областях очікуються помірні дощі, а в Карпатах та на Закарпатті можливі зливи з грозами.
У центральних, північних та Харківській областях вдень пройдуть невеликі дощі.
У східних та більшості західних областей опадів не прогнозується.
Вітер південний, 7 – 12 метрів на секунду, пориви до 15 – 20 метрів на секунду, особливо у Карпатах та більшості регіонів, окрім сходу та заходу.
Вночі по всій країні +4…+9 градусів.
Вдень +14…+19 градусів, на півдні повітря прогріється до +22 градусів.
У Карпатах прохолодніше – +5…+10 градусів.
Через поривчастий вітер можливі ускладнення в роботі транспорту, енергетичних та комунальних служб.
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Прогноз погоди на 13 березня / Скриншот з Укргідрометцентру
Температура у великих містах
- Київ +15 – +17
- Ужгород +14 – +16
- Львів +14 – +16
- Івано-Франківськ +15 – +17
- Тернопіль +16 – +18
- Чернівці +16 – +18
- Хмельницький +16 – +18
- Луцьк +15 – +17
- Рівне +15 – +17
- Житомир +15 – +17
- Вінниця +16 – +18
- Одеса +15 – +17
- Миколаїв +17 – +19
- Херсон +17 – +19
- Сімферополь +21 – +23
- Кропивницький +17 – +19
- Черкаси +16 – +18
- Чернігів +15 – +17
- Суми +15 – +17
- Полтава +16 – +18
- Дніпро +17 – +19
- Запоріжжя +19 – +21
- Донецьк +19 – +21
- Луганськ +18 – +20
- Харків +17 – +19