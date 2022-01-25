Более 19 тысяч больных: в Украине значительно возросла заболеваемость COVID-19
25 января 2022 , 08:13Читати новину українською
Источник:Минздрав
По состоянию на 25 января в Украине за сутки зарегистрировали 19 118 случаев коронавирусной болезни. Среди инфицированных 2 809 детей и 594 медработника.
Статистика распространения COVID-19
В больницы госпитализировали 1 507 человек, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 161 человек.
Внимание Минздрав прогнозирует двукратное увеличение больных COVID-19 в ближайшее времяОбщая статистика! С начала пандемии COVID-19 в Украине заболело 3 889 488 человек, из них 3 591 201 выздоровели, умерли – 99 443.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- г. Киев – 1589;
- Винницкая область – 1207;
- Волынская область – 492;
- Днепропетровская область – 574;
- Донецкая область – 788;
- Житомирская область – 269;
- Закарпатская область – 680;
- Запорожская область – 462;
- Ивано-Франковская область – 1387;
- Киевская область – 745;
- Кировоградская область – 95;
- Луганская область – 387;
- Львовская область – 2299;
- Николаевская область – 306;
- Одесская область – 910;
- Полтавская область – 697;
- Ровненская область – 809;
- Сумская область – 809;
- Тернопольская область – 1164;
- Харьковская область – 1038;
- Херсонская область – 122;
- Хмельницкая область – 579;
- Черкасская область – 490;
- Черновицкая область – 919;
- Черниговская область – 301.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала