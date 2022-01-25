Более 19 тысяч больных: в Украине значительно возросла заболеваемость COVID-19

По состоянию на 25 января в Украине за сутки зарегистрировали 19 118 случаев коронавирусной болезни. Среди инфицированных 2 809 детей и 594 медработника.

Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 1 507 человек, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 161 человек.

Внимание Минздрав прогнозирует двукратное увеличение больных COVID-19 в ближайшее время

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев – 1589;

Винницкая область – 1207;

Волынская область – 492;

Днепропетровская область – 574;

Донецкая область – 788;

Житомирская область – 269;

Закарпатская область – 680;

Запорожская область – 462;

Ивано-Франковская область – 1387;

Киевская область – 745;

Кировоградская область – 95;

Луганская область – 387;

Львовская область – 2299;

Николаевская область – 306;

Одесская область – 910;

Полтавская область – 697;

Ровненская область – 809;

Сумская область – 809;

Тернопольская область – 1164;

Харьковская область – 1038;

Херсонская область – 122;

Хмельницкая область – 579;

Черкасская область – 490;

Черновицкая область – 919;

Черниговская область – 301.

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболело 3 889 488 человек, из них 3 591 201 выздоровели, умерли – 99 443.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала