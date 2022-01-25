Более 19 тысяч больных: в Украине значительно возросла заболеваемость COVID-19

25 января 2022 , 08:13
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Источник:

Минздрав

По состоянию на 25 января в Украине за сутки зарегистрировали 19 118 случаев коронавирусной болезни. Среди инфицированных 2 809 детей и 594 медработника.

Статистика распространения COVID-19

В больницы госпитализировали 1 507 человек, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 161 человек.

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Общая статистика! С начала пандемии COVID-19 в Украине заболело 3 889 488 человек, из них 3 591 201 выздоровели, умерли – 99 443.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

  • г. Киев – 1589;
  • Винницкая область – 1207;
  • Волынская область – 492;
  • Днепропетровская область – 574;
  • Донецкая область – 788;
  • Житомирская область – 269;
  • Закарпатская область – 680;
  • Запорожская область – 462;
  • Ивано-Франковская область – 1387;
  • Киевская область – 745;
  • Кировоградская область – 95;
  • Луганская область – 387;
  • Львовская область – 2299;
  • Николаевская область – 306;
  • Одесская область – 910;
  • Полтавская область – 697;
  • Ровненская область – 809;
  • Сумская область – 809;
  • Тернопольская область – 1164;
  • Харьковская область – 1038;
  • Херсонская область – 122;
  • Хмельницкая область – 579;
  • Черкасская область – 490;
  • Черновицкая область – 919;
  • Черниговская область – 301.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Анастасія Лукашевська