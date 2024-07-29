Более 20 подпольных фабрик по производству сигарет разоблачили за 2 года в Украине

Подпольное производство сигарет продолжает наносить огромный ущерб украинскому бюджету. Только за первый квартал 2024 года потери налогов из-за теневой торговли оцениваются в 24 миллиарда гривен.

По данным Kantar Ukraine, с 2020 года доля теневой торговли сигаретами в Украине находится на уровне 19 – 25%, информирует 24 Канал. Так, за последние годы правоохранительные органы разоблачили более 20 нелегальных производств поддельной и контрафактной табачной продукции (речь идет только о крупных подпольных фабриках и цехах).

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Некоторые из них входили в единую сеть производства, которая охватывала сразу несколько областей, а продажа происходила как в Украине, так и для контрабанды через государственную границу. Большинство подпольных производств расположены в западных областях Украины. Вероятно, из-за близости к границе со странами ЕС, в которые поставляются подделки известных табачных брендов.

Нелегальные фабрики и цеха

Анализируя регулярные разоблачения нелегальных производств сигарет, можно сказать, что их количество принципиально за последние годы не уменьшилось. Значительное количество подпольных фабрик изготавливает подделки таких известных брендов, как LM, Marlboro, Kent, Compliment, Lifa, Winston, Marvel, Rothmans и других официальных и легальных производителей, на которых потом падает тень подозрений по продуцированию сигарет для контрабанды. Эти нелегальные производства наносят существенный репутационный и материальный ущерб легальным отечественным производителям табачной продукции.

Эксперты и журналисты-расследователи отмечают интересный факт – почти все подпольные фабрики раскрыли работники Национальной полиции Украины. БЭБ Украины не играет в этом деле первой скрипки – ни в оперативной деятельности, ни в аналитических разработках. Но именно здесь БЭБ могло бы проявить себя в полной красе, раскрыв всех реальных владельцев этих подпольных фабрик и привлекая их к ответственности. Но БЭБ в этом деле не видно, поэтому возникает вопрос: почему?

Также эксперты акцентируют на том, что, судя по всему, таких подпольных фабрик в Украине намного больше, чем тех, которые разоблачены – об этом сообщают в открытых источниках. И, судя по всему, БЭБ и в этом деле дает в штангу.