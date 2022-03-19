Более 23% населения Украины было перемещено из-за войны с Россией, – ООН

По данным ООН, из-за российско-украинской войны почти 6,5 миллиона граждан были вынуждены покинуть дом в пределах Украины. В то же время 3,3 миллиона украинцев с 24 февраля выехали за границу.

Как отмечено в отчете ООН, в целом количество внутренне перемещенных лиц, а также тех, кто из-за войны переехал в другие страны, составляет почти 9,8 миллиона человек. Речь идет о более 23% населения страны.

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Из-за войны растет число жертв

По данным Управления Верховного комиссара по правам человека, по состоянию на 17 марта вторжение России привело к 2 149 жертвам среди гражданского населения в Украине, в том числе 816 убитых.

Стоит заметить, что реальные цифры, вероятно, значительно выше, поскольку по всей стране продолжаются жестокие столкновения.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, в результате вооруженной агрессии России по состоянию на 18 марта погибли 109 детей. Кроме того, более 130 несовершеннолетних получили ранения.

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