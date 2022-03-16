Более 3 тысяч человек в Запорожье уже расселили. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете со ссылкой на данные Запорожского ОВА.

Обратите внимание С начала войны из Украины выехали уже свыше 3 миллионов человек

В город Запорожье из Мариуполя приехало 3 207 автомобилей. Более 3000 человек, из которых 772 ребенка уже расселены,

– говорится в сообщении.

Каждому, кто приехал в Запорожье, оказывают помощь психологов, социальных служб.

Их обеспечивают питанием, одеждой и местом отдыха. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Тимошенко.

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