Понад 3 тисячі людей в Запоріжжі вже розселили. Про це повідомили в Маріупольській міській раді з посиланням на дані Запорізької ОВА.

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До міста Запоріжжя з Маріуполя приїхало 3207 автомобілів. Понад 3000 людей, з яких 772 дитини вже розселені,

– мовиться в повідомленні.

Кожному, хто приїхав до Запоріжжя надають допомогу психологів, соціальних служб.

Їх забезпечують харчуванням, одягом та місцем відпочинку. Про це повідомив заступник керівника ОП Тимошенко.

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